Путин призвал не допустить разделения на интеллектуалов и "нажимающих кнопочки"

Путин оценил риски разделения общества на интеллектуалов и "нажимающих кнопочки" Путин призвал не допустить разделения на интеллектуалов и "нажимающих кнопочки"

Москва11 авг Вести.Президент РФ Владимир Путин задался вопросом, не приведет ли развитие искусственного интеллекта к разделению общества на интеллектуальную элиту и "нажимающих кнопочки".

Российский лидер в ходе встречи с молодыми учеными СУНЦ НГУ поинтересовался, существует ли угроза для общества при развитии ИИ.

Есть такая угроза, что через какое-то время будет формироваться интеллектуальная элита, с одной стороны, и люди, которые просто нажимают кнопочки, ни о чем не думают? И серое вещество скукоживается у них постепенно, как шагреневая кожа? спросил он

Ученые подтвердили, что такая проблема действительно существует. Однако, по их словам, есть возможность создать систему, при которой каждый будет думать и анализировать самостоятельно, и они приложат для этого все усилия.

Также молодые специалисты указали, что механические процессы, которые можно автоматизировать, они отдадут машинам, а сами будут разрабатывать что-то новое.

Во вторник российский президент после рабочей поездки в Бурятию прибыл в Новосибирск, где встретился со студентами, аспирантами и молодыми учеными региона.

В ходе встречи он прокомментировал возможные угрозы в сфере искусственного интеллекта, отметив, что никогда ничего не боялся.