Песков: мир расслаивается по типу доступа к моделям ИИ и умению ими командовать

Песков рассказал о роли человека в новой реальности ИИ Песков: мир расслаивается по типу доступа к моделям ИИ и умению ими командовать

Москва17 июл Вести.Мир расслаивается по типу доступа к моделям ИИ и умению ими командовать. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, гендиректор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков в ходе экспертных встреч в Национальном центре "Россия", которые прошли 17 июля в рамках Открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста"

Сегодня эта стратификация возникает прямо на глазах. Когда правительство США и правительство Китая начинают ограничивать доступ к передовым моделям - они фактически инвестируют в эту новую кастовость подчеркнул Песков

По его словам, образование в эпоху ИИ не должно готовить операторов технологий, а выращивать поколение творцов, способных сохранять субъектность, осознающих ответственность за принятие решений.

Песков отметил, что задача общества — не использовать ИИ для упрощения мышления, а наращивать с его помощью человеческий потенциал, превращая технологии в инструмент усиления человека, а не его замены.

Ранее аналитический психолог Анна Хныкина рассказала, что во время переходного возраста подростки могут предпочитать общение с ИИ вместо контактов с людьми, поскольку в таких диалогах они могут быть более откровенны.