Сенатор Пушков: законы об ИИ нужны, чтобы защитить население от расчеловечивания Сенатор Пушков заявил, что закон об ИИ будет набирать обороты

Москва11 июл Вести.С принятием первого закона об искусственном интеллекте (ИИ) в России законотворческий процесс будет только набирать обороты, отметил в беседе с ИС "Вести" председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Документ вводит базовое определение ИИ в российское законодательство, а также призван обеспечить условия для приоритетного развития отечественных технологий ИИ.

Что касается законодательства, сейчас правительство разработало законопроект о поддержке ИИ. Но я думаю, это только начало. Это первый законопроект, который вообще существует в этой области. И по сути дела, когда он будет принят, будет сказано, что ИИ можно законодательно регулировать сообщил Пушков

На заседании комиссии по информационной политике ключевой темой стало противоречие: остается ли человек творцом цифровой и информационной революции или сам оказывается в ее власти. По словам сенатора, технологии и искусственный интеллект по своей сути нейтральны, но люди, которые ими распоряжаются, руководствуются личными интересами. Он привел в пример лидеров индустрии ИИ — Илона Маска, руководителя Anthropic и Сэма Альтмана из OpenAI.

Я внимательно слежу за их выступлениями. Они говорят как хозяева нового мира, понимаете? И естественно, их задача состоит в максимизации прибыли, в максимизации использования ИИ. Они не думают о негативных последствиях для общества. А об этом должен думать кто-то другой. Вот мы пытаемся об этом думать — о том, чтобы не привести к расчеловечиванию добавил сенатор

Он подчеркнул, что цифровая революция несет не только удобства и новые сервисы, но и скрытые риски: делегируя машине человеческие задачи, люди рискуют утратить важную часть своей идентичности. Новый закон поможет соблюсти правильный баланс.