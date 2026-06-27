Москва27 июн Вести.Почти весь мир пользуется искусственным интеллектом (ИИ), созданным Западом, однако через него происходит искажение истории. Россия может использовать современный технологии для сохранения и трансляции на мировой арене исторической правды. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Он обратил внимание, что нейросети воспроизводят доминирующие на Западе нарративы, в частности по историческим вопросам. Если Россия не будет защищать историческую правду, утвердится иное представление в истории, уверен Пушков.

Мы же должны с вами понимать, что такое западные нейросети — это весь мир. Может быть, не весь, но большая часть мира. Если мы не будем защищать историческую правду, утвердится совершенно другое представление об истории. А как говорил Джордж Оруэлл: "Кто контролирует прошлое, контролирует будущее", — это то, что пытается сделать Запад. То есть они пытаются контролировать прошлое, исторический нарратив. И в будущем выстраивать такую систему, где они смогут обосновать свое моральное право на гегемонию сказал Сенатор

По мнению политика, российские нейросети, в отличие от западных, транслируют историческую правду. И через них, как подчеркнул сенатор, Россия может не позволить искажению истории укрепиться в мировом общественном сознании.

Это (не допустить искажения. – Прим. ред.) можно делать только через распространение нашего дискурса. Во-вторых, мы должны также отдавать себе отчет, что и на Западе есть достойные историки, и есть люди, которые интересуются исторической правдой. Мы должны находить способы работы вот через искусственный интеллект наш, через социальные сети тоже… мы должны находить способы донесения своего мнения до зарубежной аудитории добавил он

Ранее Пушков указал, что искусственный интеллект и социальные сети стали западными инструментами для искажения истории.