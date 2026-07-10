Михалков указал на опасность полного доверия к ИИ Михалков: для ИИ необходима долгосрочная, а не сиюминутная стратегия

Москва10 июл Вести.Для использования и развития искусственного интеллекта в России необходима долгосрочная, а не сиюминутная стратегия. Об этом заявил режиссер Никита Михалков в авторской программе "Бесогон ТВ", сообщает ИС "Вести"

Он указал, что ИИ является действительно большой силой, однако важно, кто им управляет.

Разве мы не понимаем, что искусственный интеллект просто так не существует, он нужен, но важно, кто им управляет. А при том развитии, это понимают специалисты, которые занимаются ИИ, возникает опасность, что скоро сам искусственный интеллект будет самопроизводиться, и мы ему просто будем не нужны обратил внимание Михалков

Потому так важно, в чьих руках находится контроль за нейросетями.

Должна быть продуманная государственная долгосрочная, не сиюсекундная кампания. Это программа должна быть рассчитана на десятилетия. Когда мы пытаемся в два прыжка перепрыгнуть пропасть, мы понимаем, чем это кончается указал он

Ранее режиссер Никита Михалков заявил, что считает преступным воссоздание на экране умерших великих артистов с помощью искусственного интеллекта и использование их успеха для продвижения современных фильмов.