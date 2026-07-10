Москва10 июл Вести.Не стоит испытывать иллюзий о доброжелательности других стран, особенно западных партнеров, к России, заявил режиссер Никита Михалков в авторской программе "Бесогон ТВ", сообщает ИС "Вести".

Михалков призвал вспомнить итоги Минских соглашений 2014 года и понять, что России пора прекратить обманываться.

Если мы не научимся понимать, что мы практически никому не нужны, кроме самих себя. Не надо себя усыплять иллюзиями о доброжелательности к нам и в желании нам добра. Мы уже нахлебались, эти похлопывания по плечу и Михаила Сергеевича [Горбачева], и Бориса Николаевича [Ельцина]. Мы уже сломали [Берлинскую] стену, мы уже вывезли и разрушили Варшавский пакт, вывезли солдат и офицеров в чистое поле. Мы возрадовались тому, что нас приняли за "белых" как бы, но это неправда. Нас опять обманули. Неужели мы должны доходить до дна все время для того, чтобы от него оттолкнуться?