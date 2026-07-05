Москва5 июл Вести.Праздники, которые пытаются помочь забыть о том, что Россия ведет специальную военную операцию, неправильные. Такое мнение выразил председатель правления Союза кинематографистов России Никита Михалков.

Режиссер поучаствовал в открытии XXI Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов "В кругу семьи".

Праздники, которые пытаются помочь забыть, что страна воюет, это неправильные праздники подчеркнул Михалков в ходе своей речи, его слова приводит РИА Новости

При этом режиссер добавил, что "в тяжелые времена людям нужно иметь праздник". Михалков напомнил, как в 1942 году в российской столице шел эшелон с мрамором для строительства метро.

Он подчеркнул, что внутренняя уверенность в победе и будущем давала возможность и необходимость строить метро, оформлять его мрамором именно в то время. Он отметил, что концертные бригады приезжали на фронт, но это делали люди, которые "понимали проблему и горе в стране".

Ранее Михалков также высказался о строгих ограничениях показа алкоголя в фильмах.