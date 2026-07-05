Москва5 июлВести.Праздники, которые пытаются помочь забыть о том, что Россия ведет специальную военную операцию, неправильные. Такое мнение выразил председатель правления Союза кинематографистов России Никита Михалков.
Режиссер поучаствовал в открытии XXI Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов "В кругу семьи".
Праздники, которые пытаются помочь забыть, что страна воюет, это неправильные праздникиподчеркнул Михалков в ходе своей речи, его слова приводит РИА Новости
При этом режиссер добавил, что "в тяжелые времена людям нужно иметь праздник". Михалков напомнил, как в 1942 году в российской столице шел эшелон с мрамором для строительства метро.
Он подчеркнул, что внутренняя уверенность в победе и будущем давала возможность и необходимость строить метро, оформлять его мрамором именно в то время. Он отметил, что концертные бригады приезжали на фронт, но это делали люди, которые "понимали проблему и горе в стране".
Ранее Михалков также высказался о строгих ограничениях показа алкоголя в фильмах.