"Удивительное безразличие": Михалков сообщил о цензуре реплик в ретро-фильмах Михалков заявил о цензуре фраз в советских фильмах

Москва12 июн Вести.Режиссер Никита Михалков выразил удивление тем, что в советских фильмах цензурируют фразы актеров, сообщает ИС "Вести". В авторской программе "Бесогон ТВ" он зачитал обращение одного из ценителей исторического кино.

Автор обращения указывает, что в ряде фильмов после цифровой реставрации некоторые фразы актеров "запиканы".

Особенно в этом преуспел телеканал "Ретро". К примеру, я был неприятно удивлен, обнаружив, что некоторые фразы героев в замечательном патриотическом фильме "Адмирал Ушаков" 1953 года оказались запиканы. Но дальше хуже. В прекрасном фильме-сказке "Золушка", снятом в 1947 году студией "Ленфильм", некоторые фразы мачехи Золушки тоже оказались запиканы, полностью разрушая восприятие зачитал Михалков фрагмент из обращения

По мнению режиссера, бездумная редактура в фильмах недопустима.

Вы чувствуете, какое удивительное безразличие, видимо, к редактуре? Такое "на всякий случай, давайте запикаем, а то еще попадем на штраф". Да бог с ним, что это все искажает смысл, бог с ним, что это Фаина Раневская говорит, какая разница, и так скушают! Правильно, скушают, потому что такое дают возмутился режиссер

Ранее Михалков заявил, что идею с маркировкой против пропаганды наркотических веществ на произведениях детской литературы не стоит доводить до абсурда.