Москва12 июн Вести.Маркировку против пропаганды наркотических веществ на произведениях не стоит доводить до абсурда. Такое мнение высказал режиссер Никита Михалков в авторской программе "Бесогон ТВ", сообщает ИС "Вести".

Закон, согласно которому сервисы обязаны маркировать произведения, книги, кино, музыку, в которых содержится упоминание веществ, начал действовать в марте этого года. За отсутствие маркировки введена ответственность - штраф до 600 тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до двух лет.

Разве плохо желание взрослых уберечь детей от использования психотропных веществ, наркотиков? Конечно, это прекрасно, важно и очень нужно. Но как это делать? Очень важно, кто это делает и как. Невозможно же хорошую, правильную затею доводить до абсурда, до идиотизма указал он

В частности, пояснил Михалков, странной выглядит ситуация, когда маркировка появляется на произведениях детской литературы, например, сказках "Три поросенка", "Старик Хоттабыч".

Нормально? Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф - три наркомана? Наркодилер с кликухой "Старик Хоттабыч" - правда? Но этого мало. Такие предупреждения [о запрете пропаганды наркотиков] касаются не только детских книг, но и почти всей русской классики - Гоголь, Пушкин, Лермонтов, Булгаков. После отрезвление пришло, вроде с этим разобрались, скандал поутих, но дело даже не в том что их убрали, а в том что это было. Почему мы должны все время существовать в условиях, создавая себе трудности для того, чтобы потом героически их преодолевать. Почему, ну почему сразу нельзя прийти к выводу, что не могут быть "Три поросенка" сказкой про трех наркоманов. Ну надо же это понимать. Ведь это же подрывает попытки всерьез бороться и с наркоманией, с алкоголизмом, с развращением детей сказал Михалков

Ранее помощник президента России, первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский заявил, что в России отсутствуют конкретные критерии, по которым нужно маркировать произведения литературы в рамках закона о запрете пропаганды наркотиков.