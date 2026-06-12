Москва12 июн Вести.Режиссер Никита Михалков указал на неизбирательность штрафов за нарушение маркировки. В авторской программе "Бесогон ТВ" он напомнил о прошлогоднем инциденте, когда директора библиотеки в Хабаровске оштрафовали за логотип нежелательной организации на книге, сообщает ИС "Вести".

Речь идет о книге под названием "Особо охраняемые территории Хабаровского края" с логотипом WWF (деятельность Всемирного фонда дикой природы признана российской Генпрокуратурой нежелательной в 2023 году). Издание было выпущено в 2009 году, а размещено на сайте библиотеки в 2018 году.

Несмотря на то, что в книге нет ничего предосудительного, а когда она была издана, WWF не был признан нежелательной в нашей стране, несмотря на все на это, на директора библиотеки наложили штраф в 20 тысяч рублей. Правильно ли, что принят закон, что иноагенты не должны заниматься воспитательной просветительской деятельностью? Правильно. Но в данном случае произошедшая ситуация, она не менее дикая, чем цензурировать сказку "Три поросенка", это все понимают. Все здравомыслящие люди понимают сказал Михалков

Ранее Михалков заявил, что идею с маркировкой против пропаганды наркотических веществ на произведениях детской литературы не стоит доводить до абсурда.