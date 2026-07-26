"Не вижу изменений": Михалков указал на изъян с вывесками на латинице Михалков оценил эффективность ограничений на использование латиницы

Москва26 июл Вести.Режиссер Никита Михалков в авторской программе "Бесогон ТВ" оценил эффективность закона о защите русского языка, сообщает ИС "Вести". По его словам, он не увидел, чтобы на улицах городов в РФ "резко изменилось соотношение между русскими названиями и названиями английскими или написанными латинскими буквами".

По мнению Михалкова, в России по-прежнему сохранилось стремление быть на одной волне с западным миром.

Если взять иностранца, привезти в любой город России, завязать ему глаза, не говорить, в какой стране он находится, а затем развязать глаза и провести по центру города. По вывескам, которые он увидит, он не поймет, что он в России. Потому что подавляющее большинство вывесок, как бы пытаясь, так сказать, соприкоснуться с этим "волшебным" западным цивилизованным миром, написано на латинице и английскими словами указал режиссер

В частности, он считает, что число вывесок на иностранном языке, несмотря на закон, будто бы осталось неизменным.

Сколько было сломано копий по этому поводу. И даже в Думе об этом принимались законы. Мало того, даже было предусмотрено наказание. И многие ли последовали этим законам, и многих ли наказали за то, что они их не выполняют? Не знаю, может быть. Но я, честно говоря, не вижу, чтобы на улицах резко изменилось соотношение между русскими названиями и названиями английскими или написанными латинскими буквами отметил он

Ранее Михалков призвал не испытывать иллюзий о доброжелательности других стран к РФ.