Москва12 июл Вести.В Москве до сих пор остается большое количество вывесок на иностранном языке, несмотря на вступление в силу с 1 марта правил о запрете использования иностранных слов на вывесках и этикетках. Об этом заявил режиссер, народный артист России Карен Шахназаров в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Когда прочитал, что Госдума приняла закон, запрещающий иностранные вывески, подумал: наконец-то, сейчас все изменится. Ничего не изменилось! Как едешь по Москве, так и едешь. А почему? Да потому что есть масса включений в этот закон, которые позволяют обойти его. Он двойственный, половинчатый. И так во всем. С этим довольно сложно одерживать победу подчеркнул Карен Шахназаров

С 1 марта в России начали действовать законодательные нормы, ограничивающие использование иностранных слов на вывесках, указателях и информационных табличках. Государственная дума приняла этот закон 17 июня 2025 года. Новые правила нацелены на защиту государственного языка от избыточных заграничных заимствований.

По мнению президента России Владимира Путина, латиница на рекламных вывесках в России иногда используется необоснованно. И это необоснованное использование встречается "сплошь и рядом".