Михалков: в России будут взимать процент от проката зарубежного кино

Михалков анонсировал взимание в России процента от проката зарубежного кино Михалков: в России будут взимать процент от проката зарубежного кино

Москва30 июн Вести.В России будут взимать процент от проката зарубежных фильмов. Об этом в беседе с ТАСС рассказал режиссер Никита Михалков.

По его словам, соответствующая мера нацелена на поддержку отечественного кинематографа.

Потому что процент от проката иностранных картин пойдет в рефинансирование отечественного кино. К тому же будет оплачиваться "входной билет" - просто для того, чтобы конкретную зарубежную картину рассмотрели, для того чтобы она попала на экран добавил Михалков

Как отметил режиссер, подобная практика уже существует во Франции и в Китае.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал Государственной думе совместно с правительством и Союзом кинематографистов подготовить законопроекты, направленные на поддержку отечественной кинематографии и регулирование проката иностранного кино.