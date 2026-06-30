Москва30 июнВести.В России будут взимать процент от проката зарубежных фильмов. Об этом в беседе с ТАСС рассказал режиссер Никита Михалков.
По его словам, соответствующая мера нацелена на поддержку отечественного кинематографа.
Потому что процент от проката иностранных картин пойдет в рефинансирование отечественного кино. К тому же будет оплачиваться "входной билет" - просто для того, чтобы конкретную зарубежную картину рассмотрели, для того чтобы она попала на экрандобавил Михалков
Как отметил режиссер, подобная практика уже существует во Франции и в Китае.
Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал Государственной думе совместно с правительством и Союзом кинематографистов подготовить законопроекты, направленные на поддержку отечественной кинематографии и регулирование проката иностранного кино.