Москва10 авг Вести.Запад пытается заколотить российскому кинематографу окно в Европу, но Россия ищет новые возможности. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил актер Сергей Безруков.

Несмотря на то что Россия активно сотрудничает с восточными странами, закрытые окна порой "приходится прорубать заново", отметил актер.

Окно в Европу, которое когда-то прорубили, я понимаю, что с той стороны окно пытаются заколачивать. Есть возможность открыть, конечно, калитку на восток, и мы, безусловно, это делаем, но порой приходится прорубать заново, так что дорогу осилит идущий сказал Безруков

Ранее он усомнился в том, что искусственный интеллект сможет заменить творчество сценаристов, актеров и режиссеров. По его мнению, ИИ сможет лишь выполнять роль ассистента.