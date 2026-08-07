Москва7 авг Вести.Использование инструментов искусственного интеллекта (ИИ) при производстве фильмов необходимо дозировать. Такое мнение озвучил в интервью ИС "Вести" исполнительный директор фонда "Кинопрайм" Антон Малышев.

По его мнению, ИИ может сделать работу визуально менее выигрышной.

Использование инструментов ИИ, мне кажется, надо как-то дозировать, потому что даже если у тебя замечательный проект и эксперты видят ИИ-шную историю, как будто бы это дешевит. Даже если ты просто взял одну смену и отснял где-то без декораций, без костюмов, но с настоящими актерами, и видно, что люди в это вкладываются всерьез и относятся к этому проекту всерьез, честно говоря, этот проект выглядит гораздо более выигрышно