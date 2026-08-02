WSJ предупредила о риске пузыря на фоне инвестиций в ИИ

Пузырь от инвестиций в ИИ скоро может лопнуть WSJ предупредила о риске пузыря на фоне инвестиций в ИИ

Москва2 авг Вести.Компании могут войти в опасную зону из-за огромных инвестиций в развитие искусственного интеллекта (ИИ), пишет The Wall Street Journal.

Как пишут авторы материала, если рост производительности не оправдает масштаб вложений, рынок ИИ может стать пузырем. По оценке McKinsey & Company, к 2030 году мировые расходы на строительство дата-центров могут достичь 7 трлн долларов. Так, недостаточная отдача от этих инвестиций способна привести к серьезным экономическим потерям.

WSJ отмечает, что возможный обвал рынка ИИ может затронуть и мировую финансовую систему. Сейчас снижение стоимости акций технологических компаний в значительной степени компенсируется ростом бумаг в других секторах, однако аналитики предупреждают о долгосрочных рисках из-за перегрева отрасли.

Ранее компания OpenAI, разработчик ChatGPT, расширила расследование случаев, связанных с несанкционированным поведением своих ИИ-агентов.