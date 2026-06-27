США в 2027 году могут столкнуться с отключениями электричества из-за ИИ Крупнейшая энергокомпания США предрекла отключения света в 2027 году из-за ИИ

Москва27 июн Вести.Глава крупнейшего в США энергетического поставщика Exelon Кэлвин Батлер предупредил о возможных перебоях в электроснабжении уже в 2027 году. Причиной он назвал стремительный рост нагрузки на энергосети со стороны систем искусственного интеллекта (ИИ) и центров обработки данных. С соответствующим заявлением Батлер выступил в интервью британской газете Financial Times.

По словам Батлера, уже в следующем году американцы "вполне могут" столкнуться с отключениями электричества. Основная проблема, уточнил он, сосредоточена на Северо-Востоке и Среднем Западе страны, где наблюдается острый дефицит генерирующих мощностей.

Минувшей зимой мы были очень близки к тому, чтобы в самые холодные дни года ограничить подачу электроэнергии примерно 400 тыс. потребителей рассказал он

При этом Батлер добавил, что ситуация "становится только хуже". По оценкам консалтинговой фирмы ICF, к 2035 году спрос на электроэнергию в стране вырастет на 39%.

Прогнозы оператора электросетей PJM, работающего в Северо-Востоке и Среднем Западе США, свидетельствуют: в ближайшее десятилетие нехватка мощностей может достигнуть 60 гигаватт. При этом на последнем аукционе в декабре компания уже зафиксировала недостаток в 6,5 гигаватт.

С прошлого года цены на электроэнергию в США выросли в среднем на 7%, а в штатах, обслуживаемых Exelon, рост оказался выше: в Нью-Джерси — на 17%, в Мэриленде — на 16%, в Пенсильвании — на 13%.