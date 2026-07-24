Маск допустил, что ИИ превзойдет совокупный интеллект человечества к 2031 году

Маск допустил, что ИИ превзойдет совокупный интеллект человечества через 5 лет Маск допустил, что ИИ превзойдет совокупный интеллект человечества к 2031 году

Москва24 июл Вести.К 2031 году искусственный интеллект (ИИ) может превзойти коллективный интеллект человечества.

Такой прогноз дал американский предприниматель Илон Маск в беседе с журналом The Economist.

ИИ может превзойти совокупный человеческий интеллект примерно через пять лет предположил бизнесмен

Маск также добавил, что спустя пять лет, вероятно, не останется ничего, что нейросети не могли бы делать лучше людей.

Кроме ... способности быть человеком заключил собеседник издания.

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