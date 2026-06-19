Москва19 июн Вести.Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала об опасении за будущее человечества при бесконтрольном развитии искусственного интеллекта, а также о главной сфере применения ИИ.

В интервью китайскому профессору Чжан Вэйвэю Симоньян поделилась мнением, что основную пользу нейросети могут принести в медицине. По ее словам, искусственный интеллект немыслимо толкает медицину вперед.

Вы прекрасно знаете, что самые сложные, самые технологичные операции проводит искусственный интеллект. Вакцины от рака, которые сейчас изобретаются при помощи искусственного интеллекта. Это же здорово сказала Симоньян

При этом главред RT отметила опасность в отсутствии контроля за ИИ. По ее словам, искусственный интеллект — это не просто технология, какой стали машины, заменившие телеги, так как "автомобиль не мог выйти из-под контроля".

Искусственный интеллект может выйти из-под контроля, может изменить человечество, которое не удалось изменить никому за всю историю его существования. Ни одной бубонной чуме, ни одной Столетней войне не удалось изменить человечество. Сейчас искусственный интеллект меняет человека уже. И я боюсь, что он сможет изменить, а потом и заменить человечество добавила главред RT

Симоньян выразила надежду, что Китай сможет найти "противоядие" по выходу ИИ из-под контроля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия осознает как возможности, которые дает искусственный интеллект, так и риски от внедрения данных технологий.