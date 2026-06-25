В Минцифры предупредили об опасности дипфейков от нейросетей

В Минцифры рассказали об опасностях от ИИ, причем тезисы составил сам ChatGPT В Минцифры предупредили об опасности дипфейков от нейросетей

Москва25 июн Вести.Ключевыми проблемами современных нейросетей по-прежнему является их способность убедительно выдавать ложную информацию и распространение дипфейков. Об этом сообщила директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Екатерина Ларина на сессии RT в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

По словам Лариной, слова которой приводит телеканал RT, для искусственного интеллекта (ИИ) не существует отсутствия ответа на вопрос.

ИИ никогда не скажет: "Я не знаю". Он придумает красивые цитаты, ссылаясь на несуществующие источники сказала Ларина

Она обратила внимание на то, что серьезную угрозу представляют технологии создания дипфейков. Как заявила Ларина, видео более нельзя расценивать как абсолютное доказательство.

При этом она уточнила, что данные тезисы были сформулированы ChatGPT по ее запросу, и именно поэтому она решила зачитать их во время выступления.

Ранее в МВД России назвали дипфейк самой опасной технологией, используемой мошенниками, а с ее внедрением число преступлений может значительно увеличиться.