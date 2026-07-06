Москва6 июл Вести.Российские IT-специалисты помогут наработками судебным экспертам в исследованиях дипфейков. Об этом ИС "Вести" рассказал Алексей Мамонтов, директор ФБУ РФЦСЭ имени профессора А.Р. Шляхова при Минюсте России.

У нас проходил юридический форум, и мы заключили ряд соглашений с ведущими IT-компаниями в России. Это нам позволит объединить их практический опыт, наш экспертный опыт. Мы будем понимать, кто создал дипфейк, как его создали и вообще, является ли тот или иной материал, контент созданным с помощью искусственного интеллекта заявил он

Ранее в интервью, опубликованном в журнале ПМЮФ-2026, Мамонтов отметил, что дипфейки нельзя воспринимать как технологический курьез, как это наблюдалось несколько лет назад. По его мнению, эра, когда видео являлось бесспорным доказательством, ушла в прошлое. На данный момент "синтетический" контент представляет собой вызов для судебной экспертизы, следствия и правосудия, подчеркнул он.

Ранее в МВД России отметили, что мошенники смогут в режиме реального времени использовать поддельные аудио- и видеосообщения с голосом и лицом людей. Речь идет об оживлении фото, когда нейросеть анимирует фотографию, а также о дипфейке-маске и дипфейке-аватаре.