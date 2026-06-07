Москва7 июн Вести.Намерение Минцифры РФ внедрить механизм возрастной идентификации пользователей онлайн-платформ может оказать достаточно серьезное влияние на решение проблем с мошенничеством и вербовкой молодежи в интернете. Такое мнение глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко высказал в интервью ИС "Вести".

При этом эксперт подчеркнул, что не существует однозначного решения для полной победы над преступностью. Однако можно снизить их концентрацию до минимального уровня, считает Клименко.

Это вообще комплекс мер, то есть не бывает, чтобы одно мероприятие каким-то образом и одна регуляторика решили проблему. Мы не можем победить ни наркоманию, ни проституцию, ни какие-то иные преступления, но мы можем их привести хотя бы к минимальному числу. Да, это поможет, по крайней мере, достаточно серьезно снизить напряженность в этой сфере объяснил он

Внедрение проверки возраста пользователей исключительно на российских онлайн-платформах возможно сделать без лишних трудностей, добавил Клименко.

Здесь возникает некоторая странная история, потому что если это отечественная платформа, то проблемы не существует, потому что вы издали любое решение, они выполняют. А зарубежные – не очень понятно, потому что будут ли они вообще к нам подступаться подчеркнул эксперт

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев на полях ПМЭФ заявил, что ведомство рассматривает возможность внедрения возрастной идентификации на онлайн-платформах. По его словам, многие развитые страны уже работают в этом направлении и идут "по пути жестких ограничений".