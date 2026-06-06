Москва6 июнВести.Вопрос о внедрении механизмов идентификации пользователей онлайн-платформ по возрасту стоит в приоритете для ближайших обсуждений. Об этом на полях ПМЭФ заявил глава Минцифры России Максут Шадаев.
По его словам, данный вопрос однозначно стоит перед ведомством.
Вообще, в целом, тоже ближайшая повестка — это все-таки вопрос встраивания механизмов возрастной идентификации в платформыотметил он
Ранее заместитель министра цифрового развития России Александр Шойтов заявил, что искусственный интеллект в России должен быть подвержен цензуре, которая ограничит определенные вопросы от пользователей.