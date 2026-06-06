Шадаев: идентификация по возрасту на платформах находится в "ближайшей повестке"

В Минцифры высказались об идее введения идентификации по возрасту на платформах Шадаев: идентификация по возрасту на платформах находится в "ближайшей повестке"

Москва6 июн Вести.Вопрос о внедрении механизмов идентификации пользователей онлайн-платформ по возрасту стоит в приоритете для ближайших обсуждений. Об этом на полях ПМЭФ заявил глава Минцифры России Максут Шадаев.

По его словам, данный вопрос однозначно стоит перед ведомством.

Вообще, в целом, тоже ближайшая повестка — это все-таки вопрос встраивания механизмов возрастной идентификации в платформы отметил он

Ранее заместитель министра цифрового развития России Александр Шойтов заявил, что искусственный интеллект в России должен быть подвержен цензуре, которая ограничит определенные вопросы от пользователей.