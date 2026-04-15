В ЕС заявили о готовности госплатформы для проверки возраста в интернете

Москва15 апр Вести.В Евросоюзе (ЕС) завершена работа над приложением для надежной проверки возраста пользователей онлайн-сервисов. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе. Свое заявление она выложила в соцсети X.

Целью создания платформы является ограничение доступа детей к социальным сетям и контенту, который предназначен для взрослых.

По словам главы ЕК, приложение будет работать на мобильных устройствах и компьютерах. Возраст пользователей будет подтверждаться при помощи паспорта или другого удостоверения личности.

Наше европейское приложение для проверки возраста технически готово и вскоре станет доступно для граждан. С его помощью пользователи смогут подтверждать свой возраст при доступе к онлайн-платформам. Точно так же, как магазины требуют подтверждение совершеннолетия у покупателей алкогольных напитков сказала фон дер Ляйен

Она подчеркнула, что идентификация возраста будет полностью анонимной. У сервиса полностью открытый исходный код, поэтому использовать его смогут и другие государства – "глобальные страны-партнеры". Интегрировать платформу в свои национальные платежные системы, по ее словам, уже планируют такие страны, как Франция, Дания, Греция, Италия, Испания, Кипр и Ирландия.

Ранее власти Дании сообщали о намерении запретить использовать соцсети детям до 15 лет.