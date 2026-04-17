Дуров: приложение Еврокомиссии для проверки возраста взломали за две минуты

Москва17 апр Вести.Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что представленное Европейской комиссией приложение для проверки возраста пользователей социальных сетей было взломано всего за несколько минут не случайно.

Предприниматель уточнил, что разработка приложения заняла более года и оно позиционировалось как инструмент, уважающий конфиденциальность пользователей. Однако практически сразу после презентации программа была взломана.

Сегодня это приложение было взломано всего за 2 минуты написал Дуров в своем Telegram-канале

Такой "провал" мог быть предусмотрен заранее – Дуров предполагает, что таким образом европейские бюрократы в дальнейшем могут отказаться от принципов конфиденциальности под предлогом повышения безопасности.

По его словам, дальнейшая ситуация может развиваться по следующему сценарию – сначала пользователям предложили "приватное" решение, затем продемонстрировали его несостоятельность, после чего будут введены более жесткие меры контроля.

В результате, добавил Дуров, под видом защиты пользователей может появиться система более широкого мониторинга активности в социальных сетях.

Европейским бюрократам была нужна причина, чтобы тихо начать превращать свое "уважающее конфиденциальность" приложение для проверки возраста в механизм слежки за всеми европейцами, пользующимися социальными сетями. Сегодняшний "удивительный взлом" просто предоставил им эту причину заключил Дуров

15 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о завершении работы над приложением для надежной проверки возраста пользователей онлайн-сервисов. Она уточнила, что целью его создания является ограничение доступа детей к социальным сетям и контенту, который предназначен для взрослых.