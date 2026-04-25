Москва25 апрВести.Мессенджер Telegram скорее уйдет с французского рынка, чем выполнит требования бюрократов, которые продают преступникам данные о криптоинвесторах, заявил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.
Французские власти стремятся получить доступ к личным данным пользователей и их перепискам, отметил Дуров.
Вот почему Telegram скорее покинет французский рынок, чем предоставит коррумпированным чиновникам доступ к личным сообщениямподчеркнул Дуров
Предприниматель привел статистику, согласно которой с начала года во Франции произошло 41 похищение владельцев криптовалют.
Дуров сообщил, что Франция столкнется с ужасными утечками, если Париж получит доступ к зашифрованным чатам.
Между тем в парижской прокуратуре заявили, что расследование дела в отношении Дурова во Франции продолжается.