Дуров: во Франции против меня выдвинуто более десятка обвинений

Москва20 апр Вести.Власти во Франции выдвинули против основателя мессенджера Telegram Павла Дурова более десятка обвинений. Об этом сам предприниматель написал в соцсети X.

Руководство страны во главе с президентом Эммануэлем Макроном теряет легитимность, используя уголовные дела в качестве инструмента подавления свободы слова, отметил Дуров.

Во Франции в отношении меня ведется аналогичное расследование: мне предъявлено более десятка обвинений, по каждому из которых мне грозит до 10 лет тюрьмы. Я горжусь тем, что нахожусь в одной лодке с Илоном Маском и другими людьми, ставшими мишенью кампании Макрона против цифровых прав заявил он

По словам предпринимателя, французские прокуроры назначаются правительством и поэтому не обладают независимостью.

Ранее основатель Telegram уже выступал с критикой в адрес Евросоюза, обвиняя его в попытках расширить контроль над интернетом и ограничить свободу слова.