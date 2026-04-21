Дуров: Франция может столкнуться с ужасными утечками данных Дуров: Францию ждут ужасные утечки, если власть доберется до зашифрованных чатов

Москва21 апр Вести.Франция столкнется с новыми ужасными утечками, если Париж сможет получить доступ к зашифрованным чатам. Об этом основатель Telegram Павел Дуров сообщил в соцсети Х.

Предприниматель напомнил, что французское национальное агентство по выпуску и хранению личных документов (ANTS) было атаковано хакерами, в результате чего произошла утечка данных 19 миллионов человек.

Будущие утечки станут еще более ужасными, если французское правительство получит то, что хочет: доступ к зашифрованным чатам и цифровым ID пользователей соцсетей написал он

Накануне Дуров заявил, что французские власти выдвинули против него более десятка обвинений. По его мнению, власть во Франции использует уголовные дела в качестве инструмента подавления свободы слова.

Между тем в прокуратуре Парижа сообщили, что следствие по делу Павла Дурова во Франции продолжается.