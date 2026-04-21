Прокуратура Парижа: следствие по делу Павла Дурова во Франции не закрыто Прокуратура Парижа продолжает дело против Павла Дурова

Москва21 апр Вести.Расследование дела в отношении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции продолжается, ответили в прокуратуре Парижа на запрос РИА Новости.

При этом дата новых заседаний не названа.

Расследование все еще продолжается заявили в прокуратуре

Между тем Дуров заявил, что французские власти выдвинули против него более десятка обвинений. По его мнению, руководство Франции во главе с президентом Эммануэлем Макроном теряет легитимность.

Дуров отметил, что Европейский союз пытается расширить контроль над интернетом и ограничить свободу слова.

Дурова задержали в парижском аэропорту летом 2024 года, затем отпустили под залог в размере 5 млн евро, но предприниматель мог покидать Францию. В ноябре 2025 года с Дурова сняли ограничения, и он улетел в Дубай.