Французская прокуратура не завершила расследование в отношении Павла Дурова

Москва17 мая Вести.Во Франции в отношении сооснователя Telegram Павла Дурова по-прежнему действуют меры судебного контроля, расследование в отношении него не завершено. Об этом заявила прокурор Парижа Лор Беко в эфире радио RTL.

Расследование продолжается, он по-прежнему находится под судебным контролем, следственные судьи продолжают свою работу сказала она

При этом Беко не стала называть примерные сроки окончания расследования и начала рассмотрения судебных слушаний.

Как ранее рассказывал сам Дуров, французские власти выдвинули против него более десятка обвинений.

Дурова задержали в аэропорту Парижа летом 2024 года, затем отпустили под залог в размере 5 млн евро, но предприниматель мог покидать Францию. В ноябре 2025 года с Дурова сняли ограничения, и он улетел в Дубай.