Дуров рассказал, что ему пришла повестка по старому российскому адресу

Москва22 апр Вести.Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что получил повестку из суда на свой старый адрес в Санкт-Петербурге. Пост с фотографией письма он опубликовал в Telegram-канале.

Дуров уточнил, что письмо из суда пришло на адрес петербургской квартиры, где он давно не живет.

В квартиру в России, где я жил 20 лет назад, пришла повестка о вызове "Подозреваемого П.В. Дурова" написал он

Из публикации не ясно, в чем именно он подозревается.

Дуров уехал из России еще в 2014 году и с тех пор получил гражданство нескольких стран, в том числе Франции.

Ранее сообщалось, что руководство мессенджера нарастило до рекордных значений количество суточных блокировок. С начала апреля общее число заблокированных групп и каналов превысило 1,3 миллиона.