Telegram впервые с 7 апреля заблокировал свыше 100 тыс. каналов и групп за день

Москва17 апр Вести.Мессенджер Telegram в четверг заблокировал 104 437 групп и каналов, впервые с 7 апреля преодолев отметку в 100 тысяч за сутки, следует из статистики платформы, с которой ознакомилось РИА Новости.

С начала апреля общее количество заблокированных сообществ достигло 1 358 340, из которых 7 949 были отнесены к категории "связанных с терроризмом". С января 2025 года мессенджер заблокировал в совокупности 12 698 446 групп и каналов, включая 58 525 сообществ террористической направленности.

Telegram указывает, что система модерации с 2015 года опирается на жалобы пользователей и проактивный мониторинг с применением машинного обучения. В начале 2024 года эти механизмы были усилены инструментами на базе искусственного интеллекта.

Мессенджер был создан в 2013 году основателем "ВКонтакте" Павлом Дуровым. Ежемесячная активная аудитория платформы превышает 1 миллиард пользователей.