РИА Новости: Telegram за сутки заблокировал более 100 тысяч каналов и групп

Telegram за сутки заблокировал более 100 тысяч групп и каналов РИА Новости: Telegram за сутки заблокировал более 100 тысяч каналов и групп

Москва5 мая Вести.Мессенджер Telegram за последние сутки заблокировал свыше 100 тысяч каналов и групп. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные платформы.

Всего за сутки было заблокировано 103 259 сообществ, что является одним из самых высоких показателей за последнее время. Ранее сопоставимый уровень фиксировался 1 мая.

С начала месяца общее число заблокированных групп и каналов превысило 385 тысяч, из них более 900 связаны с террористической деятельностью.

В целом с начала года Telegram заблокировал свыше 14,3 миллиона сообществ, включая десятки тысяч ресурсов, отнесенных к категории, связанной с терроризмом.

В конце апреля Telegram подверг блокировке более 105 тысяч каналов и групп. Они нарушали правила платформы.