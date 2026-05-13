Telegram сообщил о блокировке более 100 тыс. каналов и групп за 13 мая Telegram заблокировал 100 920 групп и каналов за вторник

Москва13 мая Вести.В мессенджере Telegram за вторник была проведена масштабная блокировка контента: удалено более 100 тысяч групп и каналов. Об этом свидетельствует статистика платформы, опубликованная на сайте сервиса.

По точным данным, за указанный день заблокировали 100 920 сообществ. Это первый случай с 4 мая, когда суточный показатель превысил отметку в 100 тысяч — тогда их число достигло 103 306.

За текущий месяц общее количество заблокированных групп и каналов составило 1 027 621, включая чуть более 5 тысяч, связанных с терроризмом.

С начала года Telegram закрыл 14 999 441 таких сообществ, среди которых 71 717 оказались связанными с терроризмом.

Платформа подчеркивает, что модерация с 2015 года опирается на жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" с использованием машинного обучения. В начале 2024 года процесс усилили инструментами на базе искусственного интеллекта.