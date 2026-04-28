Telegram за сутки заблокировал более 105 тысяч каналов и групп Telegram 27 апреля заблокировал более 105 тысяч каналов и групп

Москва28 апр Вести.Администрация Telegram за 27 апреля заблокировала по всему миру около 105,5 тысячи каналов и групп, нарушающих правила платформы. Об этом свидетельствуют обновленные данные статистики мессенджера, которые приводит ТАСС.

По состоянию на 28 апреля, с начала года в сервисе уже заблокированы более 13,7 миллиона каналов и сообществ. Только за последнюю неделю было удалено почти 635 тысяч ресурсов.

При этом крупнейшая массовая блокировка за все время наблюдений (с декабря 2023 года) произошла 1 января 2026 года – тогда платформа ограничила доступ почти к 543 тысячам каналов и групп.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2026 года Telegram усилил модерацию – количество заблокированных ресурсов выросло на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом за 2025 год число удаленных каналов и групп превысило 44 миллиона, что почти в 2,7 раза больше показателя 2024 года.

21 апреля суд в Москве оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей за отказ удалить материалы, запрещенные на территории РФ и содержащие призывы к экстремизму.