Telegram оштрафовали на 7 млн рублей за отказ удалить призывы к экстремизму

Telegram вновь оштрафовали за отказ удалить запрещенные в РФ материалы Telegram оштрафовали на 7 млн рублей за отказ удалить призывы к экстремизму

Москва21 апр Вести.Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на семь миллионов рублей за отказ удалить материалы, запрещенные на территории России и содержащие призывы к экстремизму. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Организацию Telegram Messenger Inc признали виновной по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление информации или интернет-страниц, в том числе содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Суд признал виновным Telegram… и назначил наказание в виде штрафа на 7 млн рублей приводит агентство цитату судьи

Мессенджер уже штрафовали на семь миллионов рублей в конце февраля этого года. Тогда Telegram Messenger Inc. привлекли к административной ответственности.

Кроме того, в середине марта Telegram оштрафовали на 35 миллионов рублей. Причиной также стало неудаление запрещенной в России информации.