Telegram оштрафован на 7 млн руб., Google – на 15,2 млн

Таганский суд оштрафовал Telegram на 7 млн руб., Google – на 15,2 млн Telegram оштрафован на 7 млн руб., Google – на 15,2 млн

Москва5 мая Вести.Таганский суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным в неудалении запрещенного в РФ контента.

Назначить Telegram Messenger Inc. административное наказание в виде штрафа на сумму 7 млн рублей огласил решение судья

Мессенджер признан виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ.

Ранее за неудаление информации мессенджер был оштрафован на 10,5 млн рублей.

За год число штрафов мессенджера приблизилось к 80 млн рублей, большинство из них было назначено за неудаление запрещенного в РФ контента.

Кроме того, Таганским судом Москвы компания Google признана виновной в неудалении запрещенного в РФ контента, передает "Интерфакс".

Google LLC назначено административное наказание в виде штрафа на общую сумму 15,2 млн рублей огласил решение судья

Компанию признали виновной по четырем протоколам, предусмотренным ч. 2 ст. 13.41

Компания дважды подверглась в РФ штрафам на общую сумму более 29 млрд рублей. Часть средств была взыскана с компании Федеральной службой судебных приставов. По данным банка данных исполнительных производств, задолженность Google LLC превышает 20 млрд рублей.