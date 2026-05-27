Telegram оштрафовали на 7 миллионов рублей за неудаление контента

Москва27 мая Вести.Таганский суд Москвы привлек Telegram Messenger Inc. к административной ответственности, назначив штраф в семь миллионов рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Было установлено, что мессенджер не удалил в установленный срок публикацию, содержащую запрещенный в РФ контент.

Таганский районный суд города Москвы 27 мая 2026 года признал Telegram Messenger Inc. виновным в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ отмечается в сообщении

Ранее за неудаление информации мессенджер был также оштрафован на семь миллионов рублей.