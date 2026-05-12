Москва12 мая Вести.В Москве Таганский районный суд оштрафовал мессенджер Telegram на 3,8 миллиона рублей. Причина – неудаление запрещенного контента. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

Назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,8 миллиона рублей говорится в публикации

Telegram привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в интернете информации или интернет-страницы).