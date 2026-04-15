Москва15 апр Вести.Основатель Telegram Павел Дуров не выходил на связь с российскими властями после блокировки мессенджера. Об этом Telegram-каналу SHOT сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

По его словам, замедление Telegram уже дало эффект, в частности, практически исчезли случаи мошенничества с использованием голосовых сообщений. Однако злоумышленники переключились на международные и стационарные звонки.

Боярский также отметил, что второй пакет антифрод-мер планируется принять во втором чтении в мае. Среди инициатив – возможность установить самозапрет на международные звонки для пользователей, которым они не нужны.

Работа Telegram в России была ограничена из-за несоблюдения платформой российских законов. Роскомнадзор сообщал, что продолжает выявлять случаи несоблюдения законодательства РФ со стороны мессенджера.

12 апреля Дуров сообщил, что Telegram обновил протокол для обхода блокировок. Основатель мессенджера также рекомендовал пользователям обновить приложение.