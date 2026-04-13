Москва13 апр Вести.После замедления и блокировки Telegram в РФ россияне массово стали переходить на азиатские мессенджеры. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные МТС AdTech.

Отмечается, что аудитория азиатских платформ для общения в марте выросла в среднем на 60%.

В частности, турецкий сервис BiP за март увеличил месячную активную аудиторию (MAU) в России на 105%, и теперь она составляет 1,68 млн уникальных пользователей. Корейским мессенджером KakaoTalk в РФ пользуются 436,4 тыс. человек (рост MAU на 82%). Китайский WeChat за первый месяц весны подрос на 15%, и теперь его российская аудитория насчитывает 1,15 млн пользователей.

В целом спрос на альтернативные платформы за прошлый квартал вырос на 50%, уточняется в статье.

При этом самым быстрорастущим мессенджером в России стал отечественный форк Telegram — Telega: его аудитория выросла за период на 160%, до MAU почти в 7,5 млн человек. Однако 9 апреля стало известно, что приложение было удалено из магазина App Store говорится в сообщении

Аналитик центра мониторинга киберугроз «Спикател» Алексей Козлов заявил, что Telegram остаётся для жителей России ключевым ресурсом для поиска и чтения новостей.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер обновил протокол для обхода блокировок. Он также порекомендовал пользователям обновить приложение.

Работа Telegram в России была ограничена из-за несоблюдения платформой российских законов. Роскомнадзор сообщал, что продолжает выявлять случаи несоблюдения законодательства РФ со стороны мессенджера.