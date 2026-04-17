Москва17 апр Вести.Южнокорейский мессенджер KakaoTalk фиксирует увеличение числа пользователей из России, но конкретные цифры не раскрываются. Об этом сообщили РИА Новости в компании Kakao Corporation.

Мессенджер KakaoTalk подтвердил информацию о том, что у сервиса есть зарубежные пользователи, которые регистрируются через иностранные IP. Внутри компании ведется статистика по странам, однако эти данные не публикуются.

Мы можем подтвердить, что число пользователей из России выросло. Такой рост действительно есть. Хотя мы не раскрываем цифры приводит РИА Новости слова менеджера PR-отдела KakaoTalk компании Kakao Ли Сын Тхэ

По его словам, в KakaoTalk также предполагают, что увеличение российских пользователей может быть спровоцировано ситуацией вокруг Telegram.

Ранее СМИ сообщали, что после замедления и блокировки Telegram в РФ россияне массово стали переходить на азиатские мессенджеры. Так, аудитория азиатских платформ для общения в марте выросла в среднем на 60%. Как уточняет "Коммерсант", мессенджером KakaoTalk в РФ пользуются 436,4 тыс. человек (рост MAU на 82%). Китайский WeChat за март вырос на 15%, и теперь его российская аудитория насчитывает 1,15 млн пользователей.