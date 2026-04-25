В Telegram рухнула активность русскоязычных "ПрессИндекс": в Telegram резко снизилось число сообщений на русском языке

Москва25 апр Вести.Активность пользователей в русскоязычном сегменте Telegram резко снизилась после введения ограничений против мессенджера в феврале 2026 года. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на данные агентства "ПрессИндекс".

По информации аналитиков, с 10 февраля по 9 апреля 2026 года, если сравнивать с тем же периодом 2025-го, общее число сообщений в Telegram на русском языке рухнуло почти на 45%.

Активность руссоязычных пользователей за тот же период снизилась на 8,7%, а число просмотров — на 27,5%, следует из отчета.

Спад активности в Telegram начался еще до введения ограничений, но после февраля стал устойчивым, отмечают аналитики. Сильнее всего активность упала в небольших сообществах.

21 апреля суд в Москве оштрафовал Telegram на 7 миллионов рублей за отказ удалить материалы, запрещенные на территории РФ и содержащие призывы к экстремизму.