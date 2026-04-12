Telegram обновил протокол для борьбы с блокировками

Москва12 апр Вести.Мессенджер Telegram обновил протокол для обхода блокировок. Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

Он также рекомендовал пользователям обновить приложение.

Мы обновили протокол Telegram по противодействию цензуре написал Дуров в Telegram

Работа Telegram в России была ограничена из-за несоблюдения платформой российских законов. Роскомнадзор сообщал, что продолжает выявлять случаи несоблюдения законодательства РФ со стороны мессенджера.

Дуров ранее заявил, что после принятия ограничительных мер мессенджер будет продолжать адаптироваться, создавая сложности по обнаружению и блокировке трафика.