Дуров: французское правительство обвиняет соцсеть X в том, что делает само

Москва10 мая Вести.Правительство Франции обвиняет социальную сеть X в незаконных действиях, которыми само занимается. Таким мнением поделился основатель Telegram Павел Дуров.

Так он прокомментировал пресс-релиз парижской прокуратуры, в котором содержатся детали предварительного расследования в отношении соцсети X.

Французское правительство обвиняет X в тех же самых вещах, которые делает само французское правительство написал Дуров в соцсети X

По словам Дурова, Париж занимается незаконным сбором персональных данных граждан, обработкой этих сведений без надлежащей защиты, а также извлечением данных из автоматизированных систем. Он также отметил, что французские власти нарушают конфиденциальность электронных коммуникаций.

Дуров также заявил, что бюрократы во Франции продают преступникам данные о криптоинвесторах.

Ранее стало известно, что прокуратура Парижа начала предварительное расследование в отношении американского миллиардера Илона Маска, а также его соцсети Х.