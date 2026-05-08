Парижская прокуратура начала предварительное расследование против Илона Маска Le Monde: прокуратура Парижа начала расследование против Илона Маска

Москва8 мая Вести.Прокуратура Парижа начала предварительное расследование в отношении американского миллиардера Илона Маска, а также его соцсети Х.

Прокуратура взялась за Маска после того, как бизнесмен не явился на допрос 20 апреля. Ведомство также начало расследование в отношении экс-гендиректора X Линды Яккарино, сообщает газета Le Monde со ссылкой на источник в надзорном органе.

В феврале во французских офисах соцсети X произошли обыски, инициированные прокуратурой Парижа. В ведомстве пояснили, что они проводились в рамках расследования, начатого в 2025 году.

К следственным действиям привели жалобы от депутата французского парламента и высокопоставленного госслужащего, которые обвинили соцсеть в использовании алгоритма для иностранного вмешательства. Кроме того, поводом к расследованию послужили жалобы на встроенный в Х чат-бот Grok, генерирующий материалы, связанные с отрицанием Холокоста, и ИИ-изображения сексуального характера.