Илон Маск проигнорировал вызов в прокуратуру Парижа на допрос

Москва20 апр Вести.Предприниматель, владелец соцсети X Илон Маск не явился на "добровольный допрос" в прокуратуру Парижа, заявило издание Le Canard enchaîné.

Французские правоохранители хотели допросить бизнесмена по делу о якобы настройке алгоритмов X для "продвижения ультраправых".

Миллиардер… не явился по вызову в прокуратуру Парижа, которую был приглашен посетить… 20 апреля говорится в публикации

Получившая повестку вместе с Маском бывший гендиректор X Линда Яккарино тоже не явилась в прокуратуру, добавили журналисты.

Маск и Яккарино были вызваны на допрос в парижскую прокуратуру в феврале 2026 года после обысков во французских офисах X, которые были произведены в ходе расследования, начатого в январе 2025 года.

Основанием для начала расследования стали жалобы на якобы манипуляции алгоритмами X для "иностранного вмешательства".