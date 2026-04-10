"Много вопросов": отец Маска объяснил, почему его сын ездит по миру инкогнито

Москва10 апр Вести.Миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск зачастую не оглашает свои поездки в ряд стран, чтобы избежать публичного обсуждения, рассказал отец бизнесмена Эррол Маск.

Он пояснил в интервью ТАСС, что его дети – а в особенности Илон – путешествуют, "пользуясь своего рода дипломатическим иммунитетом, чтобы в сложившихся обстоятельствах избежать огласки того, что они пребывают в такой-то стране".

Отец миллиардера также поделился тем, что Маск "недавно приезжал в ЮАР, и никто об этом не знал".

Он прилетает и улетает. В противном случае возникает слишком много вопросов, слишком много критики со стороны компаний, с которыми он связан, что он зря тратит свое время, не выполняет свою работу приводит агентство слова Маска-старшего

Ранее Эррол Маск заявил, что поддерживает российскую сторону в конфликте с Украиной.