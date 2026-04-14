Отец Илона Маска рассказал, что многие в Европе отговаривали его от поездки в РФ

Москва14 апр Вести.Отца Илона Маска Эррола Маска перед визитом в Россию отговаривали от поездки. Об этом он рассказал в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

Нет, я не боялся этого посещения России. Мне всегда было любопытно узнать по поводу России. Россия сама по себе мне интересна очень сильно, и поэтому я всегда ожидал вернуться в Россию в один прекрасный день. Когда меня пригласили в прошлом году приехать в Московский университет, то мои сыновья говорили мне, мне не нужно ехать. И многие люди в Европе говорили: не нужно ехать, это опасно. Но я им ответил - нет, я поеду заявил Эррол Маск

По мнению Маска-старшего, западные масс-медиа пытаются запугивать людей по поводу России.

Даже сегодня. Знаете, в духе русские плохие, русские сделают что-то, они придут. Вот таким образом контролируют людей в Европе. На самом деле это такая чепуха отметил он

Ранее Эррол Маск заявил, что считает Россию супердержавой, а россиян умными и трудолюбивыми людьми.