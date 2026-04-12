Москва12 апр Вести.Россияне умны и трудолюбивы, а Россия является супердержавой. Об этом заявил международный эксперт в области высокотехнологичных инвестиций и инноваций, отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск.

Сейчас он находится в РФ, уточняет РИА Новости.

Почему Россия - супердержава, понимаешь именно тогда, когда встречаешься с ее людьми. Неудивительно, что страна дала миру столько выдающихся композиторов, писателей, изобретателей... В России высокая конкуренция, что замечательно, а ее граждане умны, энергичны и трудолюбивы приводит агентство слова Эррола Маска

Он также считает, что россияне, в отличие от граждан США и ЕС, не испорчены. В странах Запада подлость - в порядке вещей, отметил Маск.

В субботу, 11 апреля, Маск-старший принял участие в пасхальной службе в храме Христа Спасителя в Москве. Эту же службу посетил президент РФ Владимир Путин.

Ранее Эррол Маск заявил, что Путин является рациональным и уверенным в своих решениях лидером.